Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет возведён завод по сжижению природного газа. Об этом заявил гендиректор «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков на пресс-конференции.

По словам Крюкова, компания намерена разработать план действий по строительству производства.

«В этом году мы уже увидим, надеюсь, к четвертому кварталу четкую программу действий по строительству этого завода», — сказал Крюков.

Вырабатываемое на заводе топливо задействуют, в частности, для заправки автобусов в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в ходу автобусы на газомоторном топливе. В частности, это белорусские МАЗы.

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