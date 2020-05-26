Архангельск, , 16:43 — REGNUM В северодвинской больнице ФМБА может не хватить мест для зараженных коронавирусом сотрудников оборонных предприятий — Севмаша и «Звездочки». К решению проблемы подключили другие медучреждния Архангельской области.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, речь идет о тех северодвинцах и гражданах других регионов, находящихся на территории Северодвинска, которые прикреплены по медицинскому обслуживанию к федеральному медико-биологическому агентству, именно — сотрудники ЦС «Звездочка» и АО «ПО «Севмаш» (входят в структуру ОСК).

По словам министра здравоохранения региона Антона Карпунова, на сегодняшний день в государственных учреждениях здравоохранения в Северодвинске развернуто 180 коек инфекционного профиля, включая 20 детских.

«Мы готовы при наличии свободных мест госпитализировать в наши больницы пациентов, приписанных к ФМБА. На сегодня только в пределах архангельской агломерации — Новодвинске, Северодвинске и Архангельске — свободно более 80 коек инфекционного профиля, а в целом по области имеется резерв порядка 290 коек. При этом работа по разворачиванию дополнительного коечного фонда продолжается. Так, сегодня инфекционное отделение на 60 мест открывается на базе Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич», — подчеркнул Антон Карпунов.

Дополнительные 60 мест развернуты и в лечебном учреждении ФМБА, 45 из которых на сегодня не заняты.

Как сообщало ИА REGNUM, ФМБА сообщило о смерти первого пациента из Северодвинска — скончался сотрудник центра судоремонта «Звездочка». Всего в Северодвинске более 550 зараженных SARS-CoV-2.