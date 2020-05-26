Архангельск, 26 мая 2020, 16:43 — REGNUM В северодвинской больнице ФМБА может не хватить мест для зараженных коронавирусом сотрудников оборонных предприятий — Севмаша и «Звездочки». К решению проблемы подключили другие медучреждния Архангельской области.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, речь идет о тех северодвинцах и гражданах других регионов, находящихся на территории Северодвинска, которые прикреплены по медицинскому обслуживанию к федеральному медико-биологическому агентству, именно — сотрудники ЦС «Звездочка» и АО «ПО «Севмаш» (входят в структуру ОСК).
По словам министра здравоохранения региона Антона Карпунова, на сегодняшний день в государственных учреждениях здравоохранения в Северодвинске развернуто 180 коек инфекционного профиля, включая 20 детских.
Дополнительные 60 мест развернуты и в лечебном учреждении ФМБА, 45 из которых на сегодня не заняты.
Как сообщало ИА REGNUM, ФМБА сообщило о смерти первого пациента из Северодвинска — скончался сотрудник центра судоремонта «Звездочка». Всего в Северодвинске более 550 зараженных SARS-CoV-2.