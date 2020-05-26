Брянск, , 16:38 — REGNUM Поддержку на выборах губернатора Брянской области осенью 2020 года попросил у Владимира Путина действующий глава региона Александр Богомаз. Губернатор пообщался с президентом 26 мая по видеосвязи.

В сентябре 2020 года у Александра Богомаза заканчивается срок полномочий. Он собирается принять участие в выборах губернатора Брянской области. Об этом он рассказал президенту.

«Я не против, люди в конечном итоге должны принять окончательное решение. Но я считаю, что это правильное решение. Я смотрю на результаты Вашей работы — практически по всем основным позициям вы в плюсе», — подчеркнул президент.

Александр Богомаз возглавляет регион с сентября 2014 года — тогда Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора. В 2015 году он победил на выборах главы региона, набрав 79,96% голосов. Вступил в партию «Единая Россия» в 2019 году.