Буэнос-Айрес, , 16:34 — REGNUM Независимая студия Nimble Giant Entertainment выпустила в «ранний доступ» Steam многопользовательский экшен Quantum League. Об этом 26 мая сообщает «Игромания».

В Quantum League игрокам предстоит сражаться друг с другом на небольших аренах. Главная особенность проекта заключается в наличии «временных петель» — после смерти геймер сможет встретить копию своего персонажа из прошлого и сразиться с ней за бонусные очки.

Ранее игра находилась в стадии закрытого бета-тестирования. Дата полноценного релиза в Steam пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII