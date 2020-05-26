Москва, , 16:29 — REGNUM Число российских врачей, которые умерли после заражения коронавирусом, достигло 101, заявили 26 мая в Минздраве РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Людмилы Летниковой, возглавляющей департамент общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы российского Минздрава, министерством ведётся «регистр умерших медработников» по каждому региону.

ИА REGNUM) в списке подтверждённых оказался 101 человек». Летникова «На прошлую пятницу (22 мая — прим.) в списке подтверждённых оказался 101 человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно о смерти ещё одного медработника, которому был поставлен диагноз COVID-19. Умерла врач в Санкт-Петербурге.

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