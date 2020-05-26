Грозный, , 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. Экономика региона также находится под контролем. Об этом чеченский лидер заявил 26 мая в ходе заседания республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Как отметил Кадыров, это было первое после продолжительных выходных, объявленных в республике в связи с празднованием Ураза-байрам, совещание оперативного штаба. По словам главы региона, есть уверенность, что в ближайшее время ситуация станет еще лучше.

«Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о том, что Рамзан Кадыров якобы заразился коронавирусом и переправлен в Москву на лечение. Сам чеченский лидер эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Несколько лиц из его окружения между тем сообщили о том, что с ним все в порядке.

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