Красногорск, , 16:22 — REGNUM В Подмосковье на 11 автовокзалах появились вендинговые автоматы по продаже медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Стоимость одной маски в автомате составляет 29 рублей. Также в ближайшее время ассортимент планируют пополнить антисептиками и защитными перчатками. Сейчас автоматы можно найти в залах ожидания объектов транспортной инфраструктуры Подольска, Чехова, Ногинска, Дмитрова, Солнечногорска и других городов. Кроме того, медицинские маски продают в билетных кассах на 39 автовокзалах региона и у водителей автобусов.