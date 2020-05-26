Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Игра Call of Duty: WWII стала бесплатной для подписчиков сервиса PS Plus. Об этом 26 мая сообщается на странице проекта в магазине PS Store.

Акция продлится до 6 июля 2020 года. Геймеры получат стандартное цифровое издание проекта и 1100 монет, которые можно будет использовать в любой из игр серии Call of Duty.

Напомним, релиз Call of Duty: WWII состоялся в 2017 году. Проект получил высокие оценки от геймеров и критиков.

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