Красногорск, , 16:16 — REGNUM В ходе первого этапа борьбы с борщевиком в Подмосковье обработали порядка 40% земли. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как заявил глава ведомства Андрей Разин, обработку территории, зараженной сорняком, необходимо провести до середины июля, так как в этот период борщевик зацветает. Если этого не произойдет, то семена растения разнесутся на километры.

«На сегодняшний день мероприятия по обработке от сорняка проведены на 2,5 тысячах участков, общей площадью 5,4 тысячи гектаров. Обработано 41,25% от запланированного», — отметил Разин.

В работах по очистке задействованы свыше 200 сотрудников из 16 муниципальных бюджетных учреждений и 19 подрядных организаций. Первый этап обработки территорий продлится до 10 июня. Всего от сорняка планируют очистить 32 тыс. га земли.