Красногорск, 26 мая 2020, 16:16 — REGNUM В ходе первого этапа борьбы с борщевиком в Подмосковье обработали порядка 40% земли. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Как заявил глава ведомства Андрей Разин, обработку территории, зараженной сорняком, необходимо провести до середины июля, так как в этот период борщевик зацветает. Если этого не произойдет, то семена растения разнесутся на километры.
В работах по очистке задействованы свыше 200 сотрудников из 16 муниципальных бюджетных учреждений и 19 подрядных организаций. Первый этап обработки территорий продлится до 10 июня. Всего от сорняка планируют очистить 32 тыс. га земли.