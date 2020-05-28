Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Подавляющее большинство (84%) жителей США не доверяют информации из Пекина о вспышке коронавируса, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Многие опрошенные также считают, что нынешний кризис окажет долгосрочное влияние на мировое положение Китая. Так, 50% опрошенных считают, что после пандемии Китай будет иметь меньшее влияние в мировых делах.

Как показал мартовский опрос Pew, общее негативное отношение к Китаю растет — 66% американцев выразили неблагоприятное мнение о Китае, что является самым негативным рейтингом для страны с тех пор, как центр начал задавать этот вопрос в 2005 году.

Опрос проводился с 29 апреля по 5 мая с участием 10 957 жителей граждан США.