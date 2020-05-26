Челябинск, , 16:13 — REGNUM В Челябинске хирургический корпус областной детской больницы будет построен на территории городского бора. Зонирование участка земли изменили 26 мая депутаты городской думы.

Участок был исключён из городского бора в декабре 2019 года областным Заксобранием. Взамен депутаты отдали под него участок в пойме реки Миасс и урочище Монахи.

А на исключённой из состава бора площадке будет построен корпус на 300 коек общей площадью 40 тыс. кв. метров. Из федеральных средств на него пойдёт 4,5 млрд рублей.