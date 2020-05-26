Мадрид, , 16:10 — REGNUM Испанский минздрав объявил об исправлении в меньшую сторону данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Marca.

По данным на 24 мая, в стране было зафиксировано около 29 тыс. смертей от COVID-19. Однако 25 мая данные скорректировали примерно на 2 тыс. случаев. Теперь считается, что коронавирусная инфекция унесла жизни 26 834 человек.

В минздраве королевства изменение объяснили проверкой автономных областей, а также адаптацией к новой стратегии надзора.