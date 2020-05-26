Москва, , 16:09 — REGNUM Известный детский писатель Эдуарда Успенского не достоин чести, чтобы его имя носила новая литературная премия, которую планирует учредить Российская государственная детская библиотека. Об этом заявила дочь писателя Татьяна.

Читайте также: Символ эпохи: Эдуард Успенский

По её словам, «человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным».

«Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье», — рассказала Татьяна в открытом письме, опубликованном — рассказала Татьяна в открытом письме, опубликованном Sobesednik.ru 26 мая.

Она добавила, что «грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни». Кроме того, по словам Успенской, писатель имел проблемы с алкоголем и был сторонником секты.

«Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне […] его жене, его внукам, детям другой жены», — написала Успенская.

Как сообщало ИА REGNUM, российский писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский скончался в Москве в середине августа 2018 года после тяжёлой продолжительной болезни. Автору любимых миллионами детей книг о Чебурашке и Крокодиле Гене, о деревне Простоквашино и многих других было 80 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Детский писатель Эдуард Успенский скончался в Москве: биография