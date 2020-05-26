26 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Владимир Станулевич, , 16:08 — REGNUM Девушка-снайпер воевала на фронте в 1944—1945 годах, уничтожила 59 фашистов и погибла в январе 1945 года в Восточной Пруссии. Широкую известность получил дневник Розы Шаниной, который она вела до дня своей гибели и который опубликовал на родине Розы Устьянский районный краеведческий музей. Дневник настолько откровенный, что звучали мнения, что «так войну нельзя показывать». Долгое время было неизвестно в каком вузе училась Роза перед уходом на фронт. На днях отдел кадров Северного (Арктического) федерального университета передал в университетский музей личное дело студентки-заочницы Розы Шаниной. Работники музея начали расшифровку документов из дела, и в ближайшее время она будет опубликована.

Обложка личного дела Р.Шаниной Архива АЛТИ

Из сборника документов «Отважная девушка с Устьи»: «Роза Шанина… родилась в д. Зыково Устьянского района Архангельской области… в многодетной крестьянской семье. У Розы, названной в честь Розы Люксембург, были сестра Юлия (1931—2007) и пятеро братьев: Сергей (1911—1943), Павел (1914—1997), Фёдор (1919—1942), Михаил (1922—1941) и Марат (род. 1928)… Роза, Сергей, Фёдор и Михаил погибли во время Великой Отечественной войны.

Одноклассница А. Козлова…: «Роза была высокая ростом, всегда подтянутая, смелая. Не любила сидеть без дела. Характер у Розы был прямой. Говорила открыто…» (1).

В 1938 г. после окончания Березницкой семилетки навсегда уезжает в Архангельск… без разрешения отца, «почти без денег и почти без всяких вещей». Поступив в педучилище… параллельно с учебой работала в детсаду… Помощи от родных почти не получала… потому параллельно с учебой должна была устроиться на работу, чтобы содержать себя (2).

По окончании педучилища Роза Шанина продолжала работать в детсаду №2 воспитателем. Во время бомбардировок Архангельска Роза в отрядах добровольцев тушила пожары и несла вахту на крыше. По воспоминаниям Т. В. Курочкиной: «Своё свободное время Роза посвящала спорту и работе в госпитале…, ходила в госпиталь с читкой газет и литературы; подготовляла с детьми небольшие детские выступления»…, по воспоминаниям Розы… в дневнике: «вспоминаю любимый Архангельск, импортных моряков, импорт-клуб, стадион «Динамо», большой театр, кино «Эдисон», «Арс», «Победа» … у нее оставалось время и на личную жизнь…(3).

На фронт рвалась с начала войны, но ей было всего 17 лет… Стрельбой овладела настолько, что могла попасть в подброшенный камушек на лету (4)».

Наталья Шулакова, директор музея САФУ: Недавно мы заканчивали работу над книгой «Архангельск 1941−1945» и обсуждали последнее письмо Розы с фронта. И произошло чудесное совпадение — на следующий день позвонили из отдела кадров университета и сказали, что обнаружили личное дело Розы Шаниной и готовы передать его в музей. Стал известен еще один факт биографии героической девушки-снайпера.

Ее семья, почти все ее братья, связаны с нашим университетом. Старший брат Сергей учился в АЛТИ до перехода на работу в органы НКВД, брат Павел с отличием окончил лесоэкспортное отделение в 1937 г., брат Фёдор завершил учёбу на рабфаке АЛТИ в 1939 г., оставалось неясным, в каком вузе училась Роза. Ответ нашёлся в архиве САФУ: после педучилища осенью 1942 г. Роза была зачислена в Архангельский лесотехнический институт, как и три её брата. Но в отличие от них, закончить обучение не успела: уже 22 июня 1943 г. она отправилась в снайперскую школу, а затем на фронт.

Из сборника документов «Отважная девушка с Устьи»: «22 июня 1943 г. Роза была призвана Первомайским РВК г. Архангельска и направлена в Центральную женскую школу снайперской подготовки ЦК ВЛКСМ в Подольск Московской области (5).

…Лидия Георгиевна Вдовина (Баженова)…: «Роза Шанина у нас во взводе очень выделялась, она была очень отчаянной девчонкой, лезла в самое пекло войны». Другой снайпер вспоминала: «Роза всё время воевала одна, без нас, в батальонах»… 12 декабря 1944 г. немецкий снайпер ранил ее в плечо».

Роза Шанина — редактору газеты 5-й армии П. Молчанову, последнее ее письмо: «Извините за долгое молчание… Дали нам огонька, и была настоящая каша. Каким-то чудом осталась жива и невредима. Шла в атаку в передних рядах… Сама не знаю, какая-то сила влечет меня сюда, в огонь… немцы сопротивляются ужасно… Стреляю по фашистам, которые высовываются из люков машин и из-за домов… Быть может, я скоро буду мертва… Вы спросите, почему это я собираюсь умирать? В батальоне, где я сейчас, из 76 осталось только 6. Так что я не святая. Вы не обижаетесь на меня ни за что? А? Ну, дорогой товарищ, будьте здоровы, извините за все. Роза» (6).

Из сборника документов «Отважная девушка с Устьи»: «27 января 1945 г. тяжело ранена осколком в живот… Лянцев Николай Васильевич…: «Лежит на земле, в сознании — увидела солдат, умоляет: «Ребятушки, пристрелите меня скорее!». Обеими руками держит вываливающиеся внутренности разорванного осколком живота». Он перевязал ее…(7).

По словам Е. П. Радьковой: «…Были очень тяжёлые бои. На участке, где была Роза, был прорыв, погиб командир, и тогда Роза встала и подняла в бой бойцов. Прорыв был ликвидирован, а Розу тяжело ранило… Когда ей было уж очень тяжело, она просила посидеть с ней, говорила, вспоминала родные места, своих друзей. «Очень не хочется уходить из жизни, — сказала Роза, — так ещё мало видела и мало сделала…» (8).

28 января 1945 г. Роза Шанина умерла от ран в госпитале 205-го медсанбата… Роза Шанина была похоронена в трех километрах от деревни Ильмсдорф (ныне — пос. Ново-Бобруйск, Мозырьское поселение Правдинского р-на Калининградской обл.) в отдельной могиле. Ситуация с перезахоронением и увековечиванием ее памяти в п. Знаменский Гвардейского р-на Калининградской области является довольно запутанной» (9).

В школе деревни Едьма Устьянского района Архангельской области, где училась Роза, работает скромный музей ее имени. Ему явно не хватает заботливого попечителя. Лучшей памятью Розы стала высокая спортивная планка заданная ученикам школы в память о девушке, готовившейся к вызовам жизни физической подготовкой и воспитанием характера. Эти качества и помогли Розе бороться за Победу на фронте лицом к лицу с ужасами окопной и тыловой жизни.

Примечания:

Отважная девушка с Устьи. П.Октябрьский. 2016. С.41 Там же. С.43−44 Там же. С.46−49 Там же. С.49 Там же. С.49−50 Архангельск 1941−1945. Архангельск. 2020. С.165 Отважная девушка с Устьи. П.Октябрьский. 2016. С.58 Там же. С.58−59 Там же. С.60

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