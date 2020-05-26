Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов начать оценку ущерба, нанесённого ураганом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики региона.

Куйвашев призвал в течение суток завершить наведение порядка и устранение последствий сильного ветра. В частности, необходимо расчистить муниципалитеты от упавших деревьев и объектов инфраструктуры.

«Главы должны оперативно оценить ущерб, нанесенный жилью, социальным и инфраструктурным объектам», — сказал губернатор.

Кроме того, если у муниципалитетов будет потребность в получении средств на указанные цели, то их властям необходимо оперативно представить данные предложения. Будет оцениваться и тот ущерб, которые нанесён частному сектору.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган прошёлся по региону 25 мая 2020 года.