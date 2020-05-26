Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Популярный видеоблогер Ширли Карри, также известная как «бабушка-геймер», пожаловалось на множество негативных комментариев к её видеороликам на YouTube. Об этом 25 мая сообщило издание Kotaku.

Пожилая геймерша отметила, что она принимает большинства негативных комментариев близко к сердцу, поэтому у неё начались проблемы со здоровьем. Теперь «бабушка-геймер» будет публиковать ролики реже, чем обычно.

Напомним, Ширли Карри стала известна благодаря многочисленным видеороликам, на которых она проходит The Elder Scrolls V: Skyrim. Пожилая геймерша очень доброжелательно относилась к подписчикам, называя многих из них своими внуками.

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