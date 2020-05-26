Рязань, , 16:00 — REGNUM Сосновая аллея в честь врачей, спасающих жизни пациентов с коронавирусом, появилась на территории областной клинической больницы им. Н.А. Семашко в Рязани. Деревья были куплены на средства благотворителей, сообщили 26 мая в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Во время пандемии ОКБ стала госпиталем особо опасных инфекций. Через колоссальные физические нагрузки проходят врачи и медсёстры. В память об этой работе на территории лечебного учреждения высадили 26 сосен сорта «Экстра». Хвойные деревья обрамляют весь центральный сквер больницы.

Сосны станут символом борьбы больницы с коронавирусом.

Читайте развитие сюжета: В России умерли более ста врачей после заражения коронавирусом – Минздрав