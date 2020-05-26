Москва, , 15:51 — REGNUM В Росздравнадзоре рассказали об обеспечении медиков защитными костюмами и перечислили регионы с их недельным запасом, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

«В некоторых регионах остался только недельный запас для работы медиков с тем, чтобы были защитные костюмы, это, например, Костромская, Московская, Архангельская, Свердловская, Новосибирская, Магаданская области, Марий Эл, Татарстан, Приморский край», — сказала замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Она подчеркнула, что обеспеченность защитными костюмами — это самое дорогостоящее.

По словам представителя ведомства, ряд регионов просто не предоставил сведения, в частности, Смоленская область, Москва, Мурманская, Псковская область, Дагестан, Томская и Сахалинская области.

Вместе с тем комитет Госдумы по охране здоровья предлагает разработать закон о дополнительной защите медицинских работников, а также разработать федеральный стандарт безопасности медицинских работников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме настаивают на федеральном стандарте безопасности медиков