Самара, , 15:59 — REGNUM Соблюдение прав граждан, которые пострадали во время пожара в поселке Яицкое Волжского района Самарской области, проверят сотрудники областной прокуратуры. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, на место происшествия для координации контролирующих и правоохранительных органов выехал прокурор Волжского района Александр Шуваткин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 26 мая произошел пожар в 11 жилых домах м.р. Волжский, пос. Яицкое. Площадь пожара составила одна тысяча квадратных метров. С огнем боролись 142 огнеборца на 47 единицах техники.

По предварительной информации, пожар мог случиться вследствие короткого замыкания электропроводки.

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