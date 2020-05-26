Махачкала, , 16:03 — REGNUM Аэропорту Махачкалы стоит повременить с увеличением количества авиарейсов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в ходе рабочей встречи с руководством Дагестана заявила замначальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Демина отметила, что эпидемиологическая ситуация в Дагестане стабилизируется, но все еще остается непростой. В связи с этим она высказала обеспокоенность возможным увеличением числа авиарейсов.

«Сейчас, в частности, из Москвы идет семь рейсов в день. В планах аэропорта, как мы знаем, увеличить эту цифру с 1 июня до 16 рейсов. Мы бы попросили подождать», — сказала Демина.

Глава Дагестана Владимир Васильев со своей стороны заверил, что международный аэропорт «Махачкала» будет осуществлять работу, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора.

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