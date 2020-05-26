Париж, , 15:39 — REGNUM Согласно опросу Opinion Way, 44% жителей Франции не намерены менять свои планы на летние каникулы, передает BFM TV.

По данным опроса, 27% жителей страны решили отложить свой отпуск, а 29% — отменить.

Известно, что из 44% жителей Франции, которые хотят уехать на каникулы, 33% придерживаются изначально запланированному отдыху, а 11% не поедут туда, куда планировали ранее. В среднем эти граждане готовы потратить 806 евро на человека.

При этом 16% опрошенных хотят отправится на юг Франции, в регион Прованс-Альпы-Лазурный берег, 15% хотят поехать в регион Овернь-Рона-Альпы и 14% — в регион Окситани.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Национальной ассамблеи Франции и его немецкий коллега призовут к скорейшему открытию границ между европейскими странами, закрытыми из-за пандемии.

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