Чебоксары, , 15:35 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии, который лидирует среди районов по темпу прироста и числу выявленных носителей коронавирусной инфекции, планируется ужесточить режим ограничительных мер и ввести дополнительные. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 мая, рассказала на брифинге вице-премьер Чувашии Алла Салаева, подводя итоги выезда рабочей группы.

По последним данным властей, в Ядринском районе выявлено 170 случаев заражения и 138 «домашних очагов инфекции». Ранее отмечалось, что это в четыре раза выше среднереспубликанского показателя. Напомним, всего в Чувашии выявлено 2387 случаев заражения коронавирусом.

Подводя итоги выезда в Ядринский район, Алла Салаева отметила, что отчёт муниципальных властей «вызвал вопросы». В частности, в нём отмечалось, что на прошлой неделе проверено 127 учреждений торговли «и только в одном было зафиксировано нарушение, причём нарушение — отсутствие резинового коврика». По её словам, члены рабочей группы зашли в три магазина и во всех выявлено нарушение масочного режима, в том числе со стороны продавцов. Что касается средств дезинфекции, которые должны быть у входа в каждом магазине, то только в одном из них была «дезинфицирующая жидкость, но фактически это вода, а не средство дезинфекции».

«Это показало недостаточный контроль и недостаточно серьёзный подход продавцов, которые работают на местах и организовывают продажу», — констатировала вице-премьер.

По её словам, ситуация в Ядрине показала, что есть «основной системный сбой». И он касается работы по выявлению круга контактных лиц и их обязательной самоизоляции, которая в муниципальном образовании была организована «не совсем качественно».

«Какие решения приняли. На основании предписания Роспотребнадзора, на основании решения рабочей группы мы вышли с инициативой к главе усилить и ввести дополнительные ограничительные мероприятия, которые должны действовать в течение ближайших минимум двух недель на территории Ядринского района. Что это значит: возвращаем ограничения свободного перемещения, а граждане старше 65 лет должны будут по-прежнему соблюдать режим самоизоляции на дому. Место, расстояние и причина для выхода граждан Ядринского района из дома также будет ограничиваться походом в магазин, в аптеку, для выгула собак — мы уже прошли это. То есть максимальный режим самоизоляции, который коснётся жителей всего района.

Кром того, на подъездах к городу Ядрин будут установлены и с завтрашнего дня будут работать контрольно-пропускные пункты. Все лица, которые будут приезжать из других регионов в Ядринский район, будут останавливаться на постах, и всем им будут выдаваться письменные уведомления, обязывающие их в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции», — сказала Алла Салаева.

Также рабочая группа рекомендует приостановить работу уличной торговли, рынков, ярмарок, сократить наполовину объектов торговли, приостановить деятельность предприятий сферы услуг.

«Приняты меры и сейчас ведётся работа по выделению дезинфицирующих средств, по дезинфекции общественных пространств, улиц, остановочных павильонов и также усиливаются меры по контролю соблюдению поведения пассажиров в транспорте», — сообщила также вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ядринском районе Чувашии два сити-менеджера могут уйти в отставку после критики врио главы республики Олега Николаева в связи с эпидемиологической ситуацией.

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