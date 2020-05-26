Чебоксары, 26 мая 2020, 15:35 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии, который лидирует среди районов по темпу прироста и числу выявленных носителей коронавирусной инфекции, планируется ужесточить режим ограничительных мер и ввести дополнительные. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 мая, рассказала на брифинге вице-премьер Чувашии Алла Салаева, подводя итоги выезда рабочей группы.
По последним данным властей, в Ядринском районе выявлено 170 случаев заражения и 138 «домашних очагов инфекции». Ранее отмечалось, что это в четыре раза выше среднереспубликанского показателя. Напомним, всего в Чувашии выявлено 2387 случаев заражения коронавирусом.
Подводя итоги выезда в Ядринский район, Алла Салаева отметила, что отчёт муниципальных властей «вызвал вопросы». В частности, в нём отмечалось, что на прошлой неделе проверено 127 учреждений торговли «и только в одном было зафиксировано нарушение, причём нарушение — отсутствие резинового коврика». По её словам, члены рабочей группы зашли в три магазина и во всех выявлено нарушение масочного режима, в том числе со стороны продавцов. Что касается средств дезинфекции, которые должны быть у входа в каждом магазине, то только в одном из них была «дезинфицирующая жидкость, но фактически это вода, а не средство дезинфекции».
По её словам, ситуация в Ядрине показала, что есть «основной системный сбой». И он касается работы по выявлению круга контактных лиц и их обязательной самоизоляции, которая в муниципальном образовании была организована «не совсем качественно».
Также рабочая группа рекомендует приостановить работу уличной торговли, рынков, ярмарок, сократить наполовину объектов торговли, приостановить деятельность предприятий сферы услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ядринском районе Чувашии два сити-менеджера могут уйти в отставку после критики врио главы республики Олега Николаева в связи с эпидемиологической ситуацией.
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