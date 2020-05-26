Киев, , 15:33 — REGNUM Правительство Украины, ослабляя в стране карантин, не учитывает в полной мере религиозные потребности верующих граждан.

Об этом говорится в заявлении всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, обнародованном сегодня, 26 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Совет, соответственно, инициирует встречу с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем для обсуждения текущей ситуации.

В заявлении подчеркивается, что последние решения кабмина на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах.

Совет церквей «особенно беспокоит» тот факт, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений сейчас действует норма не более одного человека на 10 кв. метрах.

Инициаторы обращения отмечают, что такое «ослабление карантина» конкретно для церквей может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках карантина центральные власти не закрыли церкви, однако ввели ряд ограничений и категорически рекомендовали гражданам воздержаться от посещения храмов на весенние праздники, в частности, Пасху.

С 22 мая Украина перешла к т.н. «адаптивному» карантину, когда каждый регион сам сам определяет ограничения, исходя из ситуации с заболевшими.