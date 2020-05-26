Владикавказ, , 15:31 — REGNUM В Северной осетии прошли последние звонки для выпускников 2020 года. Впервые в истории они состоялись в онлайн-формате. У своих гаджетов в режиме самоизоляции их отметили 3600 школьников республики, передает ГТРК «Алания».

Слова напутствия для учеников, прощавшихся со школой, произнес глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

«Прозвенел последний школьный звонок! Пусть и не в традиционном своем понимании, но его символизм не изменился. Важный, многолетний путь вами успешно преодолен, впереди новые профессиональные знания, светлые надежды, большие возможности», — написал лидер республики на своей странице в Instagram.

К флешмобам в честь выпускников присоединились учителя и звезды эстрады, представители власти и общественности. В прямом эфире звучали слова напутствия, песни, стихи. Праздник оказался не менее трогательным, чем в прошлые годы, а уж запоминающимся своей необычностью — так это точно, отметили его участники.