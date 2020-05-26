Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM Экологи просят убрать из парка «Зелёная роща» деревья, повреждённые ураганном. Об этом заявил зампред движения «Защиты природы» Вадим Аверьянов.

Как передаёт «ЕАН», насчитано уже 20 аварийных деревьев, которые нужно убрать из-за полученных ими повреждений.

«Это в основном гнутые-перегнутые, отжившие свой срок американские клены и хрупкие тополя», — сказал Аверьянов.

Общественники попросят АО «Свердловскавтодор» и МКУ «Городское благоустройство» убрать сломанные зелёные насаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в парке проводится реконструкция, которая должна завершиться к октябрю 2020 года.