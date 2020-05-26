Стокгольм, , 15:23 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 96 человек. Такие данные 26 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 125 человек. Их число увеличилось на 96 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 34 440 человека. За сутки было выявлено 597 новых случаев заражения.

По состоянию на 26 мая 1 978 человек с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.