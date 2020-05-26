Магас, , 15:20 — REGNUM С начала 2020 года в Ингушетии совершено хищений в энергетическом комплексе на общую сумму свыше 56 млн рублей. Похищено 18,7 млн кВт*ч электроэнергии, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Всего было выявлено 210 фактов хищения. Как отметили в энергокомпании, только на одном предприятии «Лесоперерабатывающий комбинат» в селении Мужичи Сунженского района было похищено электроэнергии на сумму 2,2 млн рублей. Руководство комбината пользовалось светом в обход приборов учета. На предприятии был сломан счетчик, а предупреждать о неисправности прибора учета владельцы компании не стали.

Еще одно предприятие «Экосистема» незаконно потребило 188 тысяч киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно потреблению около 550 частных домов. Ущерб энергокомпании составил 1,2 млн рублей. Владельцы предприятия использовали счетчик, в котором была повреждена пломба и внесены изменения в конструкцию прибора учета.