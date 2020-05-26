Махачкала, , 15:22 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируа в Дагестане стабилизируется, темп роста числа зараженных с начала пандемии снизился почти в девять раз. Об этом в ходе рабочей встречи с руководством республики заявила замначальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

«По словам Деминой, ситуация в Дагестане непростая, но в настоящий момент наблюдается стабилизация: существенно снижается темп прироста количества заболевших — почти в девять раз. В начале развития ситуации темп прироста был 24%, а на прошлой неделе — 2,8%», — сказано в сообщении.

Кроме того Демина, ссылаясь на результаты эпидемиологического анализа, сообщила, что случаев заражения в настоящее время больше в районах Дагестана, нежели в столице республики. В ряде муниципалитетов, по ее словам, обстановка стабилизируется, в других сохраняется сложная ситуация.

По состоянию на 10:35 26 мая в Дагестане выявлено 4294 случая заражения коронавирусом нового типа, 89 из них зафиксированы за предыдущие сутки. Выздоровели в республике 3809 человек с подтвержденным диагнозом, 118 пациентов с COVID-19 скончались.

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