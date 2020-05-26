Самара, , 15:25 — REGNUM Проверку после сообщения в СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников станции скорой помощи в г. Тольятти организовала прокуратура Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, некоторые СМИ сообщили о том, что в этой медицинской организации нет достаточного количества средств индивидуальной защиты, а также что работники скорой помощи якобы не получают положенные стимулирующие выплаты.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям ответственных лиц и в случае наличия оснований примут соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Самарской области принял решение о дополнительной единоразовой выплате работникам скорой помощи.

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