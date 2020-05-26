Барселона, Испания, , 15:21 — REGNUM Обвинение 71-летнему жителю Барселоны в том, что он пытался использовать в качестве залога и продать подделку под известное полотно Пабло Пикассо, предъявили правоохранители Каталонии. Об этом 26 мая сообщает агентство Europa Press.

По данным правоохранителей, в конце 2019 года мужчина сделал попытку сдать картину в финансовую организацию под залог в €200 тысяч.

При этом картина «Le Peintre» («Ходожник»), которая приписывалась кисти Пикассо, имела сертификат подлинности, который якобы был выдан мужчине дочерью художника, и договор купли-продажи от 1994 года на сумму 110 миллионов песет, а также этикетками из галерей Парижа и Лондона для большей убедительности.

После этого следователи обратились в организацию Picasso Authentification, которая отвечает за охрану и защиту наследия художника, где им подтвердили, что картина не может быть приписана Пикассо.

Кроме этого стало известно, что мужчина также сделал попытку продать данную картину, однако потенциальный покупатель связался с аукционным домом в Барселоне, где ему сообщили, что данное произведение не является оригинальным.

При этом следователи установили, что пытавшийся сбыть полотно знал, что это подделка и картину конфисковали, после чего было установлено, что она подвергалась процессам искусственного старения для более аутентичного вида.