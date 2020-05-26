Ново-Огарево, Московская область, , 15:16 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» может состояться в России 26 июля. С таким предложением выступил 26 мая российский президент Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства предложил провести марш, участники которого несут фотографии своих предков-фронтовиков, в день Военно-морского флота. Вместе с тем он допустил, что специалисты посоветуют другую дату в связи с ситуацией по коронавирусу.

Парад Победы, заявил Путин, пройдёт в Москве 24 июня. При этом он поручил главе Минобороны не допустить никаких рисков для здоровья участников парада в столице и в регионах РФ.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированный 9 мая 2020 года военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был отложен в связи с пандемией коронавируса. Акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая в онлайн-формате.