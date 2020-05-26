Маскат, , 15:05 — REGNUM В Омане за сутки выявили 348 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 8 тыс. 118 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 37 человек. За сутки смертей не зафиксировано.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 518 тыс. человек.

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