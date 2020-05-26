Оренбург, , 15:03 — REGNUM В Оренбурге по факту халатности чиновников возбуждено уголовное дело. Основанием стали материалы прокурорской проверки, в ходе которой выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, нарушения допущены при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В августе 2019 года МБУ «Центр организации дорожного движения Оренбурга» заключило контракт на 8 млн рублей. Подрядчик должен был установить на дорогах ограничительные сооружения, препятствующие переходу проезжей части в неположенных местах.

Часть средств потрачена неэффективно. Более 1,2 тыс. ограждений оказались ненадлежащего качества, однако заказчик их принял. В ряде случаев ограждения установили в непредусмотренных контрактом местах. С подрядчиком проведен расчет, в том числе за фактически невыполненные работы.

«Указанными действиями федеральному бюджету причинен материальный ущерб на сумму более 3 млн рублей», — омтетили в надзорном ведомстве.

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