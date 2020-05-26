Мадрид, 26 мая 2020, 15:01 — REGNUM На курорте Ибица в Испании произошло нашествие азиатских тигровых комаров, которые могут быть разносчиками смертельно опасных заболеваний и вирусов, сообщает Mirror.
Отмечается, что насекомые в четыре раза крупнее обычных комаров и ведут себя агрессивнее. Их укусы могут вызвать раздражение на коже, а также к заражению малярией, лихорадками Зика и денге.
По мнению специалистов, эти насекомые могли массово завестись в бассейнах региона, которые сейчас простаивают без надлежащей санитарной обработки из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, с 5 марта, когда в Камеруне был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, многие жители страны с подозрением на малярию или другие заболевания отказались посещать больницы, опасаясь, что они заразятся новым вирусом.
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