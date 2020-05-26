Ташкент, 26 мая 2020, 14:54 — REGNUM Власти Ташкента закрыли для движения автотранспорта улицу Саёхат в Мирзо-Улугбекском районе, сообщили 26 мая в пресс-службе хокимията (администрации) столицы Узбекистана.
Причиной закрытия улицы стали ремонтные работы на подземных коммуникациях. Участок дороги закрывается на один месяц. Власти Ташкента призвали автовладельцев пользоваться объездными путями.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил поэтапно перевести строящиеся и реконструируемые дороги на цементобетонное покрытие.
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