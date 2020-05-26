Иваново, , 14:54 — REGNUM 16 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Введенском женском монастыре в Иванове. Все 16 человек госпитализированы.

Как сообщило «Ивтелерадио», из 86 человек, которые находятся на территории Свято-Введенского монастыря, тесты на коронавирус сдали 58 человек, 28 — отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая стало известно о смерти священнослужителя ивановского Свято-Введенского женского монастыря архимандрита Амвросия, его госпитализировали с двусторонней пневмонией. На 13 мая в облздраве подтвердили девять случаев заражения коронавирусом в Введенском монастыре.