Москва, , 14:54 — REGNUM Государство должно обеспечить работающих в период пандемии средствами индивидуальной защиты, считают 59% граждан России. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Также подавляющее большинство опрошенных (79%) полагают, что государство должно оплачивать тестирование персонала предприятий и организаций на коронавирус.

Гораздо меньшее число респондентов выступают за то, что оплату тестов и масок обязаны взять на себя работодатели — 13% и 30% соответственно. Работники сами должны покупать маски и тесты, уверены 4% и 1% респондентов.

Опрос проведен 22—25 мая 2020 года в 352 населенных пунктах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, новости о разработке вакцины от коронавируса снизили число желающих сделать прививку — с 57% в апреле до 36% в конце мая.

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