Волгоград, , 14:55 — REGNUM На карантин по коронавирусу закрылось детское отделение онкологического диспансера Волгограда. У одного из сотрудников оказался положительный тест, рассказал 26 мая на брифинге замруководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

В детском отделении онкодиспансера коронавирус выявили у одного сотрудника при плановом обследовании медицинских работников. Заражение протекало бессимптомно. По предписанию Роспотребнадзора отделение закрыли на карантин до ориентировочно до 28 мая.

«Новых случаев там не выявлено и ожидаем результатов нескольких анализов. Дезинфекцию провели», — уточнил Николай Алимов.

У пациентов, которые остались в отделении и у медработников, проводят ежедневную термометрию, они обеспечены средствами защиты.