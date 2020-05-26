Москва, , 15:02 — REGNUM Борьба с пандемией коронавирусной инфекции не должна прервать на Африканском континенте лечение ранее существовавших инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и малярия, иначе весь прогресс последних лет в данном направлении сойдет на нет. Об этом 26 мая заявил руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо, его слова приводит РИА Новости.

По словам Яо, может произойти так, что от малярии будет умирать больше человек, чем от COVID-19 в случае если, к примеру, будут прекращены меры по лечению малярии, а также туберкулеза и ВИЧ.

«Это заболевания, которые продолжаются, и мы видим сведение на нет некоторых достижений вакцинации: возникают вспышки кори, и (уменьшаются — ред.) успехи в борьбе с полиомиелитом», — сказал он.

Также руководитель программы ВОЗ обратился к странам Африки с призывом поддерживать регулярное медицинское обслуживание в период пандемии коронавируса, улучшить меры по предотвращению заболеваний и придавать большее значение вопросам питания.

Кроме этого, Яо указал на важное значение обеспечения медицинского персонала в Африке средствами индивидуальной защиты во время пандемии как важное средство для сохранения рабочей силы для борьбы с корронавирусом, что, по мнению руководителя, должно стать частью помощи африканским странам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Африканского континента в настоящее время превысило 115 тысяч человек.