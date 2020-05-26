Севастополь, 26 мая 2020, 14:44 — REGNUM Власти Севастополя будут решать проблему бездомных граждан по примеру Москвы. Об этом 26 мая на пленарном заседании Заксобрания города заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Заксобрании города заявили о том, что более двух тысяч бездомных севастопольцев нуждаются в социальном приюте.
Об этом: Более двух тысяч бездомных в Севастополе нуждаются в приюте
Читайте развитие сюжета: Севастопольских общественников поддержат в борьбе с проблемой бездомных