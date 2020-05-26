Севастополь, , 14:44 — REGNUM Власти Севастополя будут решать проблему бездомных граждан по примеру Москвы. Об этом 26 мая на пленарном заседании Заксобрания города заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев.

«Эта проблема годами не решалась, она только нарастает. Нам нужно государственное учреждение, которое будет этим заниматься. Такой опыт есть в Москве. Вице-губернатор Александр Кулагин, который курирует эту сферу, уже был в столице России для изучения опыта работы с этой проблемой», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Заксобрании города заявили о том, что более двух тысяч бездомных севастопольцев нуждаются в социальном приюте.

Об этом: Более двух тысяч бездомных в Севастополе нуждаются в приюте

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