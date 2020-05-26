Севастополь, 26 мая 2020, 14:43 — REGNUM Из больниц Севастополя выписали трёх граждан после перенесённого коронавируса. Об этом 26 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус в городе-герое, с начала пандемии, по данным местных властей, у 158 граждан выявили новую инфекцию.
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