Кызыл, , 14:39 — REGNUM На территории Тувы введён запрет на посещение водных объектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Для контроля исполнения запрета будут созданы дополнительные контрольно-пропускные пункты.

«Жителям республики, а также гражданам, кто планировал посетить реки и озера с целью отдыха, необходимо соблюдать ограничительные меры», — отметили в управлении.

Ограничения будут действовать до 30 июня.

Напомним, власти республики считают, что Тува на четыре недели отстаёт по развитию эпидемии от остальных регионов РФ. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры начнут ослаблять также с 4-недельным опозданием.

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