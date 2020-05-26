Плёс, Ивановская область, , 14:38 — REGNUM Несколько случаев заражения коронавирусом подтверждено в Плёсском доме-интернате, он переведён в режим обсерватора. Об этом 26 мая сообщил в ходе онлайн-брифинга руководитель департамента здравоохранения по Ивановской области Артур Фокин.

На данный момент известно о трёх подтверждённых случаях заражения коронавирусом — у одного сотрудника и двух пациентов.

«Интернат переведен в режим работы обсерватора. Проведено тестирование на коронавирусную инфекцию порядка 360 проживающих и 50 сотрудников. Пришли результаты по трети тестов, в основном, они отрицательные, выявлено три заболевших. Во всех трех корпусах учреждения установлен специальный санитарно-противоэпидемический режим, ведется медицинское наблюдение за проживающими и обслуживающим персоналом», — сообщил Фокин.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтверждено 1 тыс. 639 случаев заражения коронавирусом. 551 пациент выздоровел, 18 скончались.

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