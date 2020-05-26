Пермь, , 14:37 — REGNUM В Пермском крае паводок 2020 года побил все рекорды. Об этом заявил на заседании Совета глав муниципальных образований врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В двух муниципалитетах объявляли режим ЧС, еще в шести муниципальных образованиях — режим повышенной готовности. Из-за половодья пострадали 116 домов, 783 приусадебных участка, 16 участков дорог.

Материальную помощь получат 229 семей, пострадавших от паводка. Средства уже перечислены 81 семье. До 20 июня компенсации получат все пострадавшие жители.

«Мы должны своевременно выплатить все компенсации. Важно, чтобы жители получили деньги и за сезон успели всё восстановить», — подчеркнул Махонин.

По его словам, в Гайнском и Соликамском округах размер компенсации за ущерб, нанесенный паводком, составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. В этих муниципалитетах вводили режим ЧС, и здесь наиболее значительно пострадало имущество жителей.

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