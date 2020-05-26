Бали, Индонезия, , 14:34 — REGNUM В Индонезии психолог Аю Сарасвати Индрахарсани предупредила, что процесс адаптации к «новым жизненным нормам» может повлиять на психическое здоровье, сообщает Antara.

«Перед лицом новой эры сообщество должно столкнуться со многими проблемами, одной из которых является адаптация к новым привычкам, это может вызвать стресс», — заявила психолог в клиники на острове Бали.

По её словам, в связи с новыми правилами, введенными из-за эпидемии COVID-19, процесс адаптации каждого человека варьируется в зависимости от восприятия и способности людей принимать ситуацию.

«Как для восстановления физического здоровья, нужно время для восстановления психического здоровья», — добавила Аю Сарасвати Индрахарсани.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая 2020 года в Индонезии выявлено 23 165 случаев заражения SARS-CoV-2 и 1418 случаев смерти.

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