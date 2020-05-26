Бухарест, , 14:30 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Румынии было выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего их общее число достигло 18 429. Об этом 26 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 18 429 случаев заражения коронавирусом», — сообщил телеканал.

Кроме этого, указывается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в стране на данный момент составляет 1 210 человек. Также сообщается, что в стране 11 874 пациента выздоровели от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бросающие медицинские маски и перчатки на улицах Рима теперь могут быть оштрафованы в размере от €25 до €500.