Магас, , 14:21 — REGNUM В Ингушетии наметилась относительно стабильная ситуация по ежедневному приросту новых пациентов с COVID-19. За последнюю неделю — с 19 по 26 мая — число вновь выявленных лиц, зараженных коронавирусной инфекцией, составляет от 42 до 46 человек в сутки.

На основании этих данных можно говорить о том, что республика вышла на так называемое плато, и с большой долей осторожности предположить, что вслед за ним должен последовать спад.

В настоящее время, по данным оперативного штаба на 26 мая, в Ингушетии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1866. Выздоровело за все время 784 человека или около 42%. Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 42 человека.

Остаются под наблюдением 1186 человек, из них в условиях самоизоляции 652 человека. Госпитализированы 534 пациента. В тяжелом состоянии находятся 36 человек, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ.