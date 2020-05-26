Орел, , 14:18 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Орловской области после вспышки коронавируса в Крупышенском доме ветеранов по материалам прокурорской проверки, сообщила ИА REGNUM 26 мая старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Как уточнили в прокуратуре, в мае в Крупышенском доме ветеранов была выявлена вспышка заражения коронавирусом — положительные тесты были выявлены у четырёх сотрудников и 22 постояльцев заведения.

«Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности», — уточнили в прокуратуре.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан». Также прокуратура направила представление в адрес первого заместителя губернатора Орловской области.

Отметим, в Орловской области введён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. В частности, на карантин закрыты социальные учреждения, сотрудники работают в режиме семидневных смен.

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