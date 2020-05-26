Москва, , 14:17 — REGNUM Итоги работы военных медиков за рубежом обсудят президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин проведет встречу с Шойгу по видеосвязи. Собеседники обсудят итоги работы военных медиков в Италии, Сербии, а также в Боснии и Герцеговине и других странах. Песков добавил, что будет обсуждаться также вопрос о строительстве медцентра в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Сергей Шойгу заявил, что российские военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине.

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