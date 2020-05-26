Новосибирск, , 14:14 — REGNUM Прокуратура начала проверку информации о том, что жительнице Бердска было отказано в единовременной денежной выплате на ребёнка в размере 10 тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве уточнили, что информация о том, что отдел Пенсионного фонда отказал местной жительнице в данной выплате появилось ранее в СМИ.

«В ходе проверки прокуратура оценит действия должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о выплатах, установленных Указом президента Российской Федерации, принятым 11 мая 2020 года с целью оказания дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей», — подчеркнули в прокуратуре.